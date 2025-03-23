مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل عرض الزمالك لـ زيزو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن العرض الأخير الذي قدمه نادي الزمالك للاعب أحمد سيد “زيزو”؛ لتجديد عقده، وذلك بعد انتشار أخبار عن توقيعه للنادي الأهلي.



وفيما يلي تفاصيل العرض الذي ذكره مهيب عبد الهادي:



مدة العقد:

عرض الزمالك على زيزو التوقيع لمدة 3 مواسم.



الراتب السنوي:

يبلغ الراتب السنوي المعروض 80 مليون جنيه مصري.



موعد تفعيل العقد:

يبدأ تفعيل العقد الجديد بداية من الموسم المقبل.



مهلة الرد:

منح الزمالك زيزو، مهلة لمدة أسبوع؛ للرد على العرض.

ويأتي هذا العرض في ظل صراع بين الزمالك والأهلي على التجديد وضم زيزو، وتضارب الأنباء حول مستقبله مع الزمالك.