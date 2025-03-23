بعد التطاول على والده.. زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس في تجديد عقده

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان أن اللاعب أحمد سيد "زيزو" يرفض تدخل رجل الأعمال المصري ممدوح عباس أو مساهمته المالية في تجديد عقده مع نادي الزمالك، وذلك بعد ما وصفه بـ "التطاول على والده".



وكتب زيدان في منشور:" زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس أو مساهمته المالية في تجديد عقده بعد التطاول على والده".



وتأتي هذه التصريحات لتزيد من حالة التوتر المحيطة بقضية تجديد عقد زيزو مع الزمالك، وتكشف عن وجود خلافات بين اللاعب وممدوح عباس.





تأتي تلك الأخبار بعد أن انتشرت أخبار عن وجود صراع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على ضم اللاعب أحمد سيد زيزو.



تضاربت الأخبار عن وجود أتفاق بين زيزو والنادي الأهلي.



يذكر أن ممدوح عباس هو رئيس نادي الزمالك الأسبق.



وينتهي عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ.

