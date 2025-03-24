في الركبة.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن تصريحات الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك بشأن نجم الزمالك شيكابالا.



وكتب أحمد حسن نقلًا عن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك : إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة ، وفيما يخص مصطفى شلبي التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة".

الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

بتروجت يفوز علي الزمالك

حقق فريق بتروجت الفوز على الزمالك

بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وفى المركز الثالث مودرن سبورت بـ 3 نقاط، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وأخيرا سموحة في المركز الخامس بلا رصيد من النقاط.

تشكيل الزمالك في المباراة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما خاض بتروجت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي عمر صلاح

خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.