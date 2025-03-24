قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة: مهلة أسبوع لـ زيزو لحسم ملف تجديده مع الزمالك
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم
في الركبة.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان.. يفتح لك أبواب الخير
سحورك عندنا| طريقة عمل طاسة فول بالزبادي مع طاسة البطاطس بالبيض
شيري تكشف النقاب رسميًا عن أريزو 8 برو.. وهذا سعرها عالميًا
الدفاع الروسية: إسقاط نحو 40 مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة
إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا على حساب هولندا بركلات الترجيح
ألمانيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تعادل مثير مع إيطاليا
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
مسلسل الحلانجي.. عبير صبري تتزوج محمد رجب كـ محلل بعد انفصالها
بعد أنباء توقيعه مع الأهلي.. حسين لبيب يهدد: زيزو ليس للبيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الركبة.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا

في الركبة..الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا
في الركبة..الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا
علا محمد

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن تصريحات الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك  بشأن نجم الزمالك شيكابالا.


وكتب أحمد حسن نقلًا عن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك : إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة ، وفيما يخص مصطفى شلبي التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة".

الزمالك يمنح اللاعبين راحة من التدريبات 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

بتروجت يفوز علي الزمالك

حقق فريق بتروجت الفوز على الزمالك 
بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يحتل بتروجت قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجونة 4 نقاط، وفى المركز الثالث مودرن سبورت بـ 3 نقاط، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، وأخيرا سموحة في المركز الخامس بلا رصيد من النقاط.

تشكيل الزمالك  في المباراة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود  – سيف جعفر  - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما خاض بتروجت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي عمر صلاح

خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد
خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا -  خالد أبو زيادة.

أحمد حسن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك الزمالك شيكابالا إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تارا عماد

بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد

جانب من التكريم

تكريم 200 طفل من الأيتام بشبرا الخيمة بحلول عيد الفطر

مجلس النواب

برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد