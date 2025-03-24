موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لمواجهة سيراليون المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تحقيق انتصار مهم على إثيوبيا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

فاز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب العربي الزوالي بالمغرب.

سجل القائد محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42.

ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقًا بـ5 نقاط على بوركينا فاسو الوصيفة، و6 نقاط على سيراليون التي تحتل المركز الثالث. وتضم المجموعة أيضًا غينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون

من المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات. ويسعى الفراعنة لتعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة المنتخب الوطني للمعسكر الحالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون

ستنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وسيراليون بثًا مباشرًا، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.