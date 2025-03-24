هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بلوك ميك أب بالألوان الترابية وتسريحة شعر مرتبة، وإطلالة كلاسيكية أنيقة.

وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قد كشف عن عمل سينمائي يجمع النجم تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر أيمن بهجت قمر بوستر الفيلم السينمائي باسم ريستارت وعلق: قريبا.

أحدث أعمال هنا الزاهد

يُذكر أن أخر اعمالها إقامة جبرية من أحدث إنتاجات Watch It الأصلية، ومن بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، إضافة إلى ظهور أحمد حاتم كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويدور في إطار اجتماعي نفسي مشوّق.