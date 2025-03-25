4 أخطاء شائعة ترتكبها النساء عند تناول البروتين

البروتين عنصر غذائي أساسي يحتاجه جسمنا، فهو يساعد على بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات والعظام، ولكن بشرط تلافي الأخطاء الشائعة.

4 أخطاء شائعة ترتكبها النساء مع البروتين

1. تناول وجبة إفطار منخفضة البروتين

يجب على النساء استهلاك 20 جرامًا على الأقل من البروتين في وجبتهن. إذا كنتِ نباتية، أما بالنسبة لغير النباتيين، فإن تناول بيضة كاملة مع بياض بيضتين أو أكثر يُعد خيارًا رائعًا.

2. الإفراط في تناول الأطعمة البروتينية عالية الدهون

الأطعمة الغنية بالبروتين مفيدة لصحتنا، ولكن ليس دائمًا، فبعض الأطعمة غنية بالدهون، وقد تؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية.

3. البروتين لا يؤدي إلى فقدان الوزن

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تناول البروتين يؤدي إلى فقدان الوزن، لكن هذا غير صحيح، ففقدان الوزن هو نتيجة مباشرة لنقص السعرات الحرارية، بغض النظر عما تتناوله.

4. عدم دمج مصادر البروتين النباتية:

معظم مصادر البروتين النباتية هي بروتينات غير كاملة، وهذا يعني أنه يجب دمجها مع أطعمة أخرى غنية بالبروتين لجعلها مكتملة.

بهذه الطريقة، ستستفيد منها بشكل أفضل، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تتناول المكسرات، امزجها مع البذور للحصول على بروتين كامل.