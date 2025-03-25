مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 26.. محمد هنيدي يعيش قصة حب مع المساعدة الإلكترونية siri

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأحداث الطريفة، والتى من أبرزها محاولة مقبولة (سما ابراهيم) العودة مجددا لطليقها عبد الستار الكف (محمد هنيدي) ويخبرها انه يعيش قصة حب مع المساعدة الإلكترونية siri .

وحيد (خالد انور) يستعين بعدة أشخاص للذهاب عند الشجرة المتوافر فيها المواصفات التى يوجد بها صندوق ذهب عبدالرحيم غلاب.

وفى مشهد آخر، يبدأ عبد الستار الكف (محمد هنيدي) فى تذكر تفاصيل الحادث الذى تعرض له منذ عشرين عاما أثناء ذهابه لدفن الذهب الخاص بعبد الرحيم غلاب.



القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc» فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء والإعادة ١ صباحا، ويعرض ايضا على قناة cbc drama فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء والإعادة ٣ صباحا .

وعلى قناة «dmc» ١١ مساء والإعادة ١٠ ونصف صباحا، بجانب عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمال.