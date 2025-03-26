أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد أيام أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، والتي أعلنتها الحكومة رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وأعلن وزير العمل، محمد جبران، أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ستكون أربعة أيام، تبدأ من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وتُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر.



وعقبت وزارة العمل حول إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة ، حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025 .

وأوضحت وزارة العمل أنه في حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446هـ عن أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، فإنه يستحق إجازة بديلة، بالإضافة إلى أجر مضاعف عن كل يوم عمل.

وفقًا للمادة 52 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا سنويًا.

لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال العطلات إذا دعت ظروف العمل إلى ذلك، على أن يحصل العامل على أجر إضافي يعادل مثلي أجره عن اليوم.

تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق أجرًا مضاعفًا إذا طُلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، وإذا لم يُعوض ماليًا، يتم منحه إجازة بديلة.

تنطبق هذه القواعد أيضًا على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد إجازاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

تعتمد مدة الإجازة النهائية على رؤية هلال شهر شوال، فإذا تأكد أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فسيتم مد الإجازة ليوم إضافي، لتنتهي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.