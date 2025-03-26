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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 أيام | إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. إيه الحكاية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحقيقات وملفات

تُعد الإجازات الرسمية فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد المجتمع، حيث تُنظم خلالها فعاليات واحتفالات تعكس الروح المصرية الأصيلة.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وتعتبر إجازة عيد الفطر المبارك 2025 أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين في مصر سواء للقطاع العام أو الخاص أو البنوك.

 تم الإعلان رسمياً عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث أعلن وزير العمل أن الإجازة ستكون يومان وهما الأول والثاني من شهر شوال .

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع الخاص، على السوشيال الميديا، والذين طالبوا بالمساواة بالقطاع الحكومي في عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 . 

وبالفعل استجاب وزير العمل لمطالب العاملين في القطاع الخاص، وتم تعديل قرار الإجازة الخاصة بهم، وأعلن رسمياً عن مد إجازة العيد للقطاع الخاص لتصبح مثلها مثل القطاع الحكومي 4 أيام من السبت 29 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل . 

وبعد قرار رئيس الوزراء ووزير العمل، تصبح إجازة عيد الفطر 4 أيام رسمية للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المدارس والجامعات ، حيث تم تعديل قرار إجازة العيد للقطاع الخاص ليصبح 4 أيام مثل الحكومة . 

وأعلن  وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، للقطاعين الحكومي والخاص . 

وشددت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر، ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. 

وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، ونشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص مدتها 4 أيام وهي :

السبت 29 مارس

الأحد 30 مارس

الأثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل .

ماذا عن الاجازات في مصر؟

ومن الجدير بالذكر ، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. 

الإجازات الإجازات الرسمية إجازة عيد الفطر

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