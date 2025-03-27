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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين جيتور تى 2 و جيلي ستار راي 2025

جيتور تى 2 و جيلي ستار راي 2025
جيتور تى 2 و جيلي ستار راي 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات الصينية من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتم توافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيتور تى 2 و جيلي ستار راي موديل 2025ـ وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكرس أوفر الرياضية .

- وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

زودت سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ونظام ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية .

- محرك جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تستمد سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار جيتور تى 2 موديل 2025

جيتور تى 2 موديل 2025

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 895 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

تمتلك سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

تحصل سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 174 حصان .

- أسعار جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

تباع سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 في سوق السيارات المصري بـ أسعار تبدأ من مليون و 749 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 49 ألف جنيه .

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