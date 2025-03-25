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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

نيسان قشقاي موديل 2025
نيسان قشقاي موديل 2025
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

 نيسان قشقاي موديل 2025

وتم توافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي موديل 2025، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر .

 نيسان قشقاي موديل 2025

- أبعاد نيسان قشقاي موديل 2025

تأتى سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2665 مم .

 نيسان قشقاي موديل 2025

- وسائل الأمان بـ نيسان قشقاي موديل 2025

زودت سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وحساسات خلفيه، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للركاب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

 نيسان قشقاي موديل 2025

- مواصفات نيسان قشقاي موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وتكييف، وبها مرايات ضم، وبها ريموت كنترول، وباور ستيرنج، وبها فرش مقاعد من القماش، وإنذار ضد السرقة، وبها جنوط رياضية، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وسبويلر خلفي، وقفل مركزى للأبواب، ومصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة .

 نيسان قشقاي موديل 2025

- محرك نيسان قشقاي موديل 2025

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 9.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة .

- أسعار نيسان قشقاي موديل 2025

 نيسان قشقاي موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر مليون و 899 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع في السوق المصري بسعر مليون و 929 ألف جنيه .

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