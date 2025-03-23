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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا ياريس مستعملة بـ 400 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

تويوتا ياريس موديل 2008
تويوتا ياريس موديل 2008
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

تويوتا ياريس موديل 2008

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس موديل 2008، وتنتمي ياريس لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات تويوتا ياريس موديل 2008 الخارجية

تويوتا ياريس موديل 2008

تمتلك سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك تويوتا ياريس موديل 2008

تويوتا ياريس موديل 2008

تستمد سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 223 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة تويوتا ياريس موديل 2008 الداخلية

تويوتا ياريس موديل 2008

زودت مقصورة سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر تويوتا ياريس موديل 2008

تويوتا ياريس موديل 2008

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية للسيارة .

تويوتا ياريس موديل 2008

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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