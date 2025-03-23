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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة نيسان ماكسيما 2026 الجديدة كليًا .. صور

نيسان ماكسيما
نيسان ماكسيما
صبري طلبه

تواصل نيسان اليابانية من تألقها في مجال صناعة السيارات، حيث تستعد عالميًا لإطلاق السيارة الجديدة من الأيقونة ماكسيما بإطلالة 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بالطبع ستحمل مجموعة كبيرة من التجهيزات إضافة إلى المظهر العصري.

تجهيزات السيارة نيسان ماكسيما 2026

تضم السيارة نيسان ماكسيما 2026 مجموعة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف لسهولة التحكم في الملفات والأوامر الصوتية.

نيسان ماكسيما 

زودت السيارة نيسان ماكسيما 2026 بنظام الكبح التلقائي، بالإضافة إلى مجموعة من تقنيات المكابح مثل نظام مانع الانغلاق، ودعم الفرامل، والتوزيع الالكتروني لقوى الكبح، إلى جانب حساسات حركة للمساعدة والرصد، كاميرا للمتابعة.

تحتوي السيارة نيسان ماكسيما 2026 على شبك حرف V، مع جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، وإضاءة بتقنية LED، وتعتمد السيارة على المنصة الكهربائية CMF-EV، والتي تستخدم لسيارات اريا الشهيرة، إلى جانب تمتع السيارة بتصميم خارجي عصري.

نيسان ماكسيما 

القدرات المتوعة للسيارة نيسان ماكسيما 2026 عالميًا 

تشير التوقعات حسب بعض التقارير العالمية أن السيارة نيسان ماكسيما 2026 ستأتي بمحرك كهربائي بقوة 214 حصانًا و221 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، أو بمحرك قوة 389 حصانا لطرازات الدفع الرباعي، وتتطلع نيسان أن تسير ماكسيما على نهج ا سيارة IMs الاختبارية، والتي تضخ قوة إجمالية قدرها 483 حصانا و590 رطل/قدم من العزم الاقصى للدوران.

السعر المتوقع للسيارة نيسان ماكسيما 2026

يبدو أن السعر المتوقع للسيارة نيسان ماكسيما 2026 سيبدأ في السوق العالمي من 44 ألف دولار أمريكي للفئة القياسية، بينما تبدأ أسعار الفئة عالية التجهيزات من 61 ألف دولار أمريكي.

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