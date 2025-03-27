احذر.. أخطر الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الأنظمة والمؤسسات

مع التطور التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، واعتماد الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات حتى أصبحت التكنولوجيا تسير على العالم، ظهر بعض الأشخاص والجهات التي تترصد ثغرات التكنولوجيا لتحول سلاح التقدم العلمي والتكنولوجي إلي سلاح فتاك يهدد ويدمر الأفراد والحكومات متخفيًا في الظلام ولا يستطيع أحد اكتشافه.

لذلك سنرصد خلال السطور التالية مخاطر الاختراقات التكنولوجية في الوقت الحالي.

إسقاط أنظمة وسرقة المليارات

يستغل القراصنة الذين يمتهنون اختراق الثغرات التكنولوجية لإسقاط أنظمة كاملة أو ابتزاز مؤسسات حكومية أو خاصة لسرقة مليارات الدولارات دون الاستعانة بأسلحة أو دروع بشرية للوقاية من الهجمات المضادة، أو حتى أقنعة تخفي ملامحهم، بل كل ما يستخدمونه هو السطور البرمجية والثغرات لكشف الأسرار الخطيرة للمستخدمين وابتزاز أصحابها.

أخطر الاختراقات السيبرانية

تمكن مجموعة من القراصنة المتخصصون في الاختراقات التكنولوجية من اختراق شركة “solar wind”، وذلك في شهر ديسمبر عام 2020.

وتعتبر الشركة من الشركات العملاقة المزودة ببرامج لإدارة الشبكات، ما سمح للقراصنة باختراق والتجسس على كبرى الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم التجسس على شركة إنتل وشركة مايكروسوفت، ما مثل أخطر الاختراقات الإلكترونية على مر التاريخ.

اختراق شركة solar wind

تمكن القراصنة من اختراق الأنظمة الخاصة بشركة Solar Winds، حيث قاموا بوضع كود خبيث ضمن الأكواد الخاصة بتحديثات برنامج Orion، الذي يعد من البرامج المشهورة التي تعتمد عليها الوكالات الحكومية، وآلاف الشركات، وعند قيام الشركات بتثبيت التحديثات الجديدة للبرامج تمكن القراصنة من الوصول إلى بعض النقاط السرية بدون أن يلاحظ مسئولو الشركات.

واستمر الهجوم لمدة أكثر من تسعة أشهر، ما أتاح الفرصة للقراصنة لسرقة الكثير من البيانات السرية لعدد من الوزارات الهامة مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية.

عواقب الاختراق الإلكتروني

بعد وقوع حادثة الاختراق الإلكتروني للوزارات الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية، أدى ذلك إلى حدوث أزمة أمنية كبيرة، وتسرب معلومات استخباراتية خطيرة، ما أجبر عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات على تأمين أنظمتها وإعادة بناء نظام الوقاية والحماية بالكامل لمنع تجدد تلك الاختراقات في المستقبل.