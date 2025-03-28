مواعيد الصلاة في الجمعة الأخيرة 28 رمضان بأسوان

نستعرض عبر "صدى البلد" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة "الجمعة الأخيرة” الموافق 28 رمضان للشهر المعظم، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 28/3/2025 على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:22 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:44 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:16 مساءً.

أذان المغرب

وكانت هناك استعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إفتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار "أهلاً رمضان" بتخفيضات وصلت إلى 30% على كافة السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية .

موعد أذان المغرب فى أسوان.. اليوم

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وقام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بافتتاح سلسلة المعارض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق، مع مراعاة جودة المنتج ورضاء المواطن عن توافر السلع الأساسية والغذائية التى يحتاجها خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد أهالى أسوان أن معارض " أهلاً رمضان " فى محافظة أسوان ساهمت فى توافر السلع الأساسية من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها المواطن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ، بشكل كبير يلبى طلبات وإقبال المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة وبأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.