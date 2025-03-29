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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع3 أشخاص من أسرة واحدة نتيحة تسرب غاز بشقة فى أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى أسوان نتيجة تعرضهم للاختناق بسبب تسريب غاز داخل شقة، وتم نقل جثثهم إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.  

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بتعرض 3 مواطنين للموت المفاجئ بسبب تعرضهم للاختناق نتيجة تسريب غاز داخل شقة سكنية بأسوان.     

 الاختناق

هذا فيما تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى بأسوان نتيحة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة نتيحة انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى امتداد الحريق فى اسطوانات الغاز المجاوره لها .

وبالمعاينة تبين أن الحريق أسفر عن انفجار عدد 3 اسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى سعد الدين.ع.م  41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفي كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.

وجاري أعمال التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية لمنع اشتعال نيران الحريق مره أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

هذا وقد تم استعراض أسماء متوفى ومصابى حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك أعلى كوبرى الخزان بمدينة أسوان .

وقد توفى بالحادث كل من فارس هاني امبابي 16 سنة ، وهيثم ياسر المنجد 22 سنة ، فيما أصيب محمود موافي طايع 22 سنة سائق التوك توك .  

وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج ، وتحرير محضر بالحادث ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق ، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

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