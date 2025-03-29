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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | استعدادات لعيد الفطر .. قبطي ينظم حفل افطار.. وتكريم حفظة القرآن

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 28/3/2025 أحداث متنوعة. 

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الإستعداد للإحتفال بمظاهر العيد .

وفى هذا الإطار ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط الأسعار وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الجهات المختصة ، ورؤساء المراكز والمدن.

https://www.elbalad.news/6526761

عيد الفطر المبارك 

أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام مديريه الطب البيطرى بأسوان بأنه بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين ومديريه الصحة وجهاز حمايه المستهلك وكافة الجهات المعنية تم تنظيم حملتين صباحية ومسائية للمرورعلي أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحه بمدينة أسوان .

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحة للإستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ علي المضبوطات مع تحرير المحاضر للمخالفات والغش التجارى. 

https://www.elbalad.news/6526992

قام المهندس القبطى رامى عوض فؤاد – مهندس معمل هندسى بوزارة الرى ، والذى قرر أن يشارك زملائه والعاملين فى محطات رى الطويسة الإفطار الرمضانى، وتجمع المسلمون والأقباط فى مائدة واحدة بالمحطة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.

https://www.elbalad.news/6527055

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنه تم تكثيف الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء محمد أبو الليل ، حيث أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدى بمساحة 60 ألف و 835 م2 بمختلف المدن والمراكز .

ولفت المحافظ إلى أنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

https://www.elbalad.news/6527115

استكمل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان المشاركة في فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم في ظل النفحات الرمضانية والنسائم الربانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وبحضور القيادات الدينية بالأوقاف ومنطقة أسوان الأزهرية .

يأتى ذلك بمناسبة الأجواء الروحانية والإيمانية لشهر رمضان المبارك ، ووفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/6527119

تكثف مديرية التموين بأسوان جهودها للرقابة التموينية المشددة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى اللجان المشتركة بمديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة من أجل السيطرة على الأسواق ، وضبط الأسعار.

مع متابعة معارض "أهلاً بالعيد" للتأكد من توافر السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية واللحوم والدواجن وغيرها بالكميات المناسبة بها ، وبالأسعار المخفضة المقررة بنسبة 30 ٪ بما يلبى الإحتياجات والمطالب الجماهيرية للمواطن الأسوانى. 

https://www.elbalad.news/6527117

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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