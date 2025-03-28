قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب
احتفال اليوبيل الذهبي لرهبنة كيرلس آڤا مينا بحضور البابا تواضروس.. صور
دعاء الفجر في رمضان.. مستجاب للفرج والرزق وتيسير الأمور المستحيلة والصعبة
آخر تحديث لأعلي جرام ذهب اليوم 28-3-2025
الليلة الأعنف.. أمريكا تقصف الحوثيين بـ40 غارة جوية في اليمن| فيديو
صندوق البريد الإلهي.. سامح حسين: ربنا طول الوقت بيطمنك وبيقولك متخفش ومتقلقش
مجدي الهواري يكشف رأيه في برامج رامز جلال وسر اختفائه عن السينما.. وأحمد الفيشاوي ربما تعرض لإصابات نفسية
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية
دعاء آخر جمعة فى رمضان باسم الله الأعظم.. تفتح لك الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الإستعداد للإحتفال بمظاهر العيد .

وفى هذا الإطار ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط الأسعار وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الجهات المختصة ، ورؤساء المراكز والمدن.

عيد الفطر المبارك 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للتأكد من توافرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حيث أنه لن يتم السماح مطلقاً بأى مغالاة أو تلاعب فى الأسعار، مع مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، ومتابعة التزام المعارض والمجمعات الاستهلاكية بالتخفيضات المقررة والاستمرار فى تقديم خدماتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بالجهات المعنية واللجان المشتركة بأن تستهدف الحملات الاطمئنان على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة مواصلة ضخ الكميات اللازمة لأسطوانات البوتاجاز، وأيضاً منظومة الخبز بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

كما أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمدير التموين والإدارات الفرعية التابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بتجهيز معارض " أهلاً بالعيد " فى نفس أماكن المعارض التي تم افتتاحها قبيل شهر رمضان المعظم بالمراكز والمدن بإجمالى 29 معرضاً، على أن يضاف لها المنتجات المتنوعة الخاصة بالعيد من الكعك والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الأخرى، ويتم التأكد والاطمئنان الكامل من مصادرها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة، مشدداً على أن يتم مواصلة توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بنفس التخفيضات المقررة بنسبة 30 % بمختلف المعارض من أجل إضفاء أجواء الفرحة والبهجة على المواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين بالتنسيق المسبق من الآن لتحديد المخابز البلدية بكل مركز ومدينة بحيث يتم تشغيلها بكل منطقة سكنية ، ويستمر عملها طوال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، ويتوازى مع ذلك تشغيل المطاحن بكامل طاقتها لتوفير الدقيق اللازم للمخابز بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من رغيف العيش بالشكل المطلوب.

وأوضح  بأن يتم إعداد تقرير يومى بنتائج المرور للجان المشتركة من التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء للاطمئنان على جودة المنتجات من السلع المختلفة، مع سرعة اتخاذ القرارات الإدارية بالغلق الفورى لمدة شهر لأى محل مخالف وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية ، لأنه يهمنا دائماً مصلحة المواطن الأسوانى.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال، إلى قيام مديريات الخدمات بالتموين والصحة والطب البيطرى والوحدات المحلية بعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة بحيث يتم تحديد المسئول ورقم هاتفه، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى والسريع مع أى بلاغات يتم تلقيها، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء محمد أبو الليل لتحديد الأماكن التى تشهد إقبال عليها خلال فترة العيد لتحقيق التأمين اللازم لها، مكلفاً بتنظيم حملات مكبرة تستهدف المرور على كافة المحلات المخصصة لبيع الكعك والبسكويت والحلوى للتأكد من مصادرها وصلاحيتها ، مع ضبط الألعاب النارية ومصادرتها مثلما حدث من قبل فى بداية شهر رمضان، وساهم فى تحقيق حالة من الرضا للمواطن الأسوانى، ويتكامل مع ذلك المرور الميدانى المتواصل من مسئولى المحليات لرصد أى حالات تعدى خلال أجازة العيد ، ليتم إزالتها فى المهد.

فيما تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، جهودها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفع كفاءة النظافة العامة وتهذيب الأشجار بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والداخلية، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة للإشغالات عبارة عن تندات ، علاوة على القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

بينما تم فى نفس الوقت تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والشوارع والميادين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025 .. فلكيا رمضان 29 يوما.. ودار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المحرصاوي

مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

الأزهري وجمعة يتفقدان الهيمة الرمضانية

الأزهري وجمعة يتفقدان إحدى الخيم الرمضانية للأوقاف بالتعاون مع مصر الخير

د. محمد المحرصاوي

إمام مسجد روما الكبير ناعيا المحرصاوي: نشهد أنك من المخلصين لدينك ووطنك

بالصور

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان

تخلص من الوزن الزائد في رمضان بهذه العشبة المذهلة

الكرش
الكرش
الكرش

لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد

لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد

قبل العيد.. تعرف على خطوات سهلة لتنظيف الثلاجة والديب فريزر

خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد

فيديو

جيهان أنور مع تقى الجيزاوي

كسر توتري.. جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام

الفنانه إيناس النجار

الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد