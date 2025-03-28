أسوان ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الإستعداد للإحتفال بمظاهر العيد .

وفى هذا الإطار ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط الأسعار وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الجهات المختصة ، ورؤساء المراكز والمدن.

عيد الفطر المبارك

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للتأكد من توافرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حيث أنه لن يتم السماح مطلقاً بأى مغالاة أو تلاعب فى الأسعار، مع مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، ومتابعة التزام المعارض والمجمعات الاستهلاكية بالتخفيضات المقررة والاستمرار فى تقديم خدماتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بالجهات المعنية واللجان المشتركة بأن تستهدف الحملات الاطمئنان على جودة السلع ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة مواصلة ضخ الكميات اللازمة لأسطوانات البوتاجاز، وأيضاً منظومة الخبز بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

كما أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمدير التموين والإدارات الفرعية التابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بتجهيز معارض " أهلاً بالعيد " فى نفس أماكن المعارض التي تم افتتاحها قبيل شهر رمضان المعظم بالمراكز والمدن بإجمالى 29 معرضاً، على أن يضاف لها المنتجات المتنوعة الخاصة بالعيد من الكعك والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الأخرى، ويتم التأكد والاطمئنان الكامل من مصادرها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة، مشدداً على أن يتم مواصلة توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بنفس التخفيضات المقررة بنسبة 30 % بمختلف المعارض من أجل إضفاء أجواء الفرحة والبهجة على المواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التموين بالتنسيق المسبق من الآن لتحديد المخابز البلدية بكل مركز ومدينة بحيث يتم تشغيلها بكل منطقة سكنية ، ويستمر عملها طوال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، ويتوازى مع ذلك تشغيل المطاحن بكامل طاقتها لتوفير الدقيق اللازم للمخابز بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من رغيف العيش بالشكل المطلوب.

وأوضح بأن يتم إعداد تقرير يومى بنتائج المرور للجان المشتركة من التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء للاطمئنان على جودة المنتجات من السلع المختلفة، مع سرعة اتخاذ القرارات الإدارية بالغلق الفورى لمدة شهر لأى محل مخالف وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية ، لأنه يهمنا دائماً مصلحة المواطن الأسوانى.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال، إلى قيام مديريات الخدمات بالتموين والصحة والطب البيطرى والوحدات المحلية بعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة بحيث يتم تحديد المسئول ورقم هاتفه، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى والسريع مع أى بلاغات يتم تلقيها، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء محمد أبو الليل لتحديد الأماكن التى تشهد إقبال عليها خلال فترة العيد لتحقيق التأمين اللازم لها، مكلفاً بتنظيم حملات مكبرة تستهدف المرور على كافة المحلات المخصصة لبيع الكعك والبسكويت والحلوى للتأكد من مصادرها وصلاحيتها ، مع ضبط الألعاب النارية ومصادرتها مثلما حدث من قبل فى بداية شهر رمضان، وساهم فى تحقيق حالة من الرضا للمواطن الأسوانى، ويتكامل مع ذلك المرور الميدانى المتواصل من مسئولى المحليات لرصد أى حالات تعدى خلال أجازة العيد ، ليتم إزالتها فى المهد.

فيما تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، جهودها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفع كفاءة النظافة العامة وتهذيب الأشجار بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والداخلية، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة للإشغالات عبارة عن تندات ، علاوة على القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

بينما تم فى نفس الوقت تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والشوارع والميادين.