وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال دمر معظم مدارس غزة

أكد وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم المدارس في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني : الاحتلال دمر 95% من المدارس و80% من الجامعات في غزة".

وأضاف وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: “الاحتلال حاول حرمان أبنائنا من حقهم الطبيعي في التعليم”.

وتابع وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: الاحتلال حرم أكثر من 80 ألف طالب وطالبة من التعليم في غزة".

وأكمل وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني: انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية أثرت على العملية التعليمية".

وأضاف: الاحتلال يستهدف المستقبل عبر تدميره المدارس والجامعات في غزة".