الإعلامي الحكومي: نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لـ غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إننا نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة.

وأضاف أننا نأمل أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة وفق الرؤية المصرية لتهيئة الظروف لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تحظى بتوافق وطني.

وتابع: نؤكد على أهمية تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، أنه تم تسجيل 921 شهيدا، و2,054 إصابة، منذ 18 مارس الجاري، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.