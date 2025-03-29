زيلينسكي: لا يمكن غض الطرف عن الهجمات الروسية المكثفة بالمسيرات يوميا

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، انه لا يمكن غض الطرف عن الهجمات الروسية المكثفة بالمسيرات يوميا ونتوقع ردا قويا من الولايات المتحدة وأوروبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي: نواصل عملنا لمحاولة منع القوات الروسية من دخول أراضي منطقتي سومي وخاركيف.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم السبت أن الجيش الروسي شن هجمات على عدد من المناطق الأوكرانية بأكثر من 170 طائرة مسيرة بما في ذلك أكثر من 100 طائرة من طراز "شاهد".



وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الهجوم الروسي الضخم استهدف مناطق دنيبرو، وكييف، وسومي، وخاركوف، وخميلنيتسكي.