أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لن يتحقق السلام المستدام قبل وقف الحرب الروسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال زيلينسكي: واشنطن تمتلك القدرة للتأثير على مسار الحرب، ونأمل أن يتخذ ترامب مواقف أقوى إزاء الكرملين".

وأضاف زيلينسكي: نحتاج إلى العمل مع البيت الأبيض لوقف الحرب الروسية".

وتابع زيلينسكي:" ندعم اتفاقية المعادن مع واشنطن ولا نريد إرسال إشارات خاطئة من كييف".

وأكمل زيلينسكي: قمة باريس رفضت أي إملاءات روسية بشأن وقف إطلاق النار".

ولفت زيلينسكي:" لا نقبل أن تشترط روسيا علينا عدد القوات الأوكرانية أو تسليحها".

