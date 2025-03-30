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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الغريبة بشكل محترف

طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
رنا عصمت

تعد الغريبة من الأساسيات فى علب الكحك والبسكويت وتتميز بمذاق مميز لذا نقدم لك طريقة عمل الغريبه على طريقه الشيف نجلاء الشرشابي.

 

طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد

المكونات:

½ كيلو زبدة طرية (غير مملحة)

1 كوب سكر بودرة منخول

2½ كوب دقيق منخول (قد تحتاجين كمية أقل أو أكثر قليلاً حسب نوع الدقيق)

رشة ملح

فانيليا أو رائحة زهر (اختياري)

طريقة التحضير:

1. خفق الزبدة والسكر:

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة الطرية مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح المزيج كريميًا وفاتح اللون.

يمكنكِ إضافة الفانيليا أو قطرات من ماء الزهر لإضفاء نكهة إضافية (اختياري).

2. إضافة الدقيق:

أضيفي الدقيق المنخول بالتدريج، مع العجن برفق وبشكل متقطع حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة، لا تلتصق باليد.

إذا لاحظتِ أن العجينة ما زالت لزجة، أضيفي القليل من الدقيق، ولكن بحذر حتى لا تصبح الغريبة قاسية.

3. تشكيل الغريبة:

شكّلي العجينة على هيئة كرات صغيرة بحجم حبة الجوز أو أصغر قليلًا.

اضغطي على كل كرة برفق، ويمكن تزيينها بحبة لوز أو فستق في المنتصف (اختياري).

4. الخبز:

سخني الفرن على حرارة 160-170 درجة مئوية (حرارة هادئة نسبيًا).

ضعي قطع الغريبة في صينية فرن مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافة بسيطة بينها.

اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة تقريبًا، أو حتى تصبح الأطراف ذات لون ذهبي فاتح للغاية، واحرصي على ألا يتغير لونها كثيرًا حتى لا تفقد نعومتها.

5. التبريد والتقديم:

أخرجي الصينية من الفرن واتركي الغريبة تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية، لأن الغريبة تكون هشة جدًا وهي ساخنة.

قدميها مع القهوة أو الشاي واستمتعي بقوامها الذائب في الفم.

نصائح لنجاح الغريبة:

- استخدام الزبدة الطرية غير المملحة يضمن الطعم الناعم والمميز.
- لا تبالغي في العجن بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الغريبة قاسية.
- راقبي الفرن جيدًا، لأن الغريبة تتحول من اللون الفاتح إلى الغامق بسرعة.

استمتعي بغريبة العيد الهشة واللذيذة

الغريبه طريقة عمل الغريبه طريقة تحضير الغريبه

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طريقة عمل الغريبة بشكل محترف

طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
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