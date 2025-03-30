فى أسوان.. 890 مسجدا و53 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

شهدت محافظة أسوان تجهيز 890 مسجد ، بالإضافة إلى 53 ساحة بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطنى المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .

صلاة عيد الفطر المبارك

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الفطر سيكون فى تمام الساعة 6:07 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم الاستعداد الجيد بمختلف الجهات المعنية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن لضمان سلامة المواطنين ، وخلق الأجواء الترفيهية للاحتفال بهذه المناسبة .

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام العمل خلال أيام العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، علاوة على القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

يأتى ذلك فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه المحافظ، الوحدات المحلية برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، وتنفيذ الإنارة بهذه الطرق والشوارع ، مع إجراء الصيانة اللازمة ومنع وجود وصلات مكشوفة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين .