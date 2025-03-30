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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد الصلاة في أسوان اليوم الأحد 30 رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر "صدى البلد" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم، الأحد الموافق 30 رمضان، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 30/3/2025 على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:19 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:42 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:53ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:17مساءً.

أذان المغرب

وكانت هناك استعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال افتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار "أهلاً رمضان" بتخفيضات وصلت إلى 30% على جميع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية.

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 890 مسجد ، بالإضافة إلى 53 ساحة بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .

ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات أجهزة المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، وتنفيذ الإنارة بهذه الطرق والشوارع ، مع إجراء الصيانة اللازمة ومنع وجود وصلات مكشوفة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين .

ومن جانبه أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطنى المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الفطر سيكون فى تمام الساعة 6:07 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .

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