مواعيد الصلاة والإفطار اليوم السبت 29 رمضان فى أسوان

نستعرض عبر "صدى البلد" مواقيت الصلاة في أسوان اليوم، السبت الموافق 29 رمضان، حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين.

مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 29/3/2025 على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:22 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:44 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:20 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:16 مساءً.

أذان المغرب

وكانت هناك استعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال افتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار "أهلاً رمضان" بتخفيضات وصلت إلى 30% على جميع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية.