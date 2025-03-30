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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى ودار مسنين لتقديم كحك العيد| صور

محافظ المنوفية يتفقد دار المسنين
محافظ المنوفية يتفقد دار المسنين
مروة فاضل

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك مستشفى الباطنة والمسنين بجنزور للاطمئنان علي مستوي جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي وتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالعيد.

 رافقه خلالها الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة ، المحاسب سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور طارق عبدالعزيز مدير عام المستشفى.


وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال وعدد من عيادات المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ، وقام بتوزيع كحك العيد والعيدية على المرضى والأسر الفلسطينية المتواجدة لتلقى الرعاية الطبية ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن نوعية الخدمات الصحية بكافة الأقسام ومدى توافر جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات أفضل للمرضي كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.
وخلال تفقده للمستشفى، أجرى المحافظ حوراً مع عدد من المرضى من الأسر الفلسطينية وغيرهم للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر الرعاية الطبية المقدمة وذلك في إطار تلبية مطالبهم واحتياجاتهم دعمالهم، موجهاً بتوفير بطاطين ذات جودة عالية للنزلاء الفلسطينين ومؤكداً علي تسخير جميع الإمكانيات والمتطلبات لأشقائنا الفلسطينيين بالشكل الذي يضمن سرعة شفائهم.


كما زار محافظ المنوفية دار المسنين بمركز ومدينة بركة السبع ، لمشاركتهم أفراحهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، حيث قام بتوزيع كحك العيد على جميع النزلاء بإجمالي (33) نزيل تزامناً بالاحتفال بالعيد ، واطمئن على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير كل ما يلزمهم للارتقاء بالمستوى العام لتوفير حياة كريمة.


 وتبادل المحافظ حديثه معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وحسن معاملتهم وكذا التعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها ، حيث وجه بتوفير حصة خبز يومية للنزلاء  بالتنسيق مع مديرية التموين في استجابة فورية بناءً على طلبهم تأكيداً على حقوقهم ودعماً لهم ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع النزلاء معربين عن فرحتهم بزيارة المحافظ ومقدمين الشكر له علي اهتمامه لإسعادهم وإدخال روح البهجة والسرور علي أنفسهم.
وفى لفتة طيبة ، سلم محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمال الدار ، كما وجه بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحديقة التابعة لدار المسنين لتقديم خدمات أفضل ومميزة للنزلاء ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية دار المسنين احتفالات عيد الفطر

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