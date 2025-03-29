ساحات المنوفية تتزين لاستقبال عيد الفطر.. صور

أعلنت محافظة المنوفية عن جاهزية الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك.

وتم تجهيز 480 ساحة ومسجد على مستوى مدن ومراكز محافظة المنوفية، بالإضافة إلى مساجد المحافظة.

وتم فرش الساحات في منظر مبهج لإدخال السعادة على المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأعلن مدير مديرية الأوقاف أنه تم الانتهاء من تجهيز ما يقرب من 480 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

وأمر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة والتخلص من المخلفات بشكل فوري، خاصة في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، وضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد، ورفع كفاءة الإنارة العامة، مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.