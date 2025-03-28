صحة المنوفية تستعد لاستقبال عيد الفطر بإلغاء الإجازات وزيادة عدد الأطباء

عقدت مديرية الصحة في محافظة المنوفية اجتماعا برئاسة الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بعمل مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع زيادة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ و الإستقبال ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تأمين أرصدة كافية من أكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاتها في مراكز وبنوك الدم، لضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

وأشار رمضان، إلى توجيه إدارة الوقائي و الأغذية إلى تشديد الرقابة على الأغذية ، وخاصة الأسماك المملحة والمدخنة، مثل الفسيخ والرنجة، لضمان سلامتها، حيث يتم أخذ عينات دورية لفحصها وإعدام أي منتجات غير صالحة للاستهلاك.

كما أوضح أنه تم تعزيز الرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والحلويات، والتأكد من سلامة المعروضات من الكعك والبسكويت والمخبوزات، بالتنسيق مع التموين ومديرية الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، وضمان تداول لحوم صحية ونقلها بوسائل مطابقة للاشتراطات الصحية.

إلى جانب خطة طوارئ متكاملة في المستشفيات وذلك بإشراف إدارة العلاجي والوحدات الصحية بإشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأضاف الدكتور عماد رمضان أنه تم إعداد خطة طوارئ شاملة تشمل:تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات على مدار 24 ساعة، تكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، جاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طوارئ، التنسيق المستمر مع الإسعاف لتسهيل نقل الحالات الحرجة، التأكد من عدم تعطل أي أجهزة طبية، وخاصة الاستراتيجية وضمان توافر السيارات والنوباتجيات الأمنية بالمستشفيات والتأكد من حالة الديزل وصيانة المولدات الكهربائية تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي، توافر الأمصال والتطعيمات.

حيث أكد وكيل المديرية أنه تم تأمين مخزون كافٍ من الأمصال والطعوم، خاصة أمصال التسمم الغذائي ولقاحات مرض السعار، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات قد تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا مع التأكيد على توافر الطعوم واللقاحات والأمصال ومتابعة مخازن الطعوم وأماكن تقديم حقن العقر

كما شدد علي تواجد فرق المبادرات الرئاسية بأماكن صلاة العيد بكافة أنحاء المحافظة.

من جهة أخرى تم التوجيه بعمل مراقبة مشددة على الأماكن العامة خلال العيد , حيث وجّه الدكتور عماد رمضان إدارة صحة البيئة بتكثيف الرقابة على أماكن التنزه، والحدائق العامة، بالإضافة إلى المرور على حمامات السباحة وخزانات مياه الشرب، لضمان الالتزام بمعايير الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة , وقد أكد وكيل المديرية على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، بالتنسيق مع غرف الأزمات في كافة المستشفيات، والإدارات لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات فوريًا، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين خلال إجازة العيد.