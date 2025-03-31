أخبار التكنولوجيا| واتساب يحصل على تحديث كبير قريبا.. قائمة هواتف آيفون المدعومة بإصدار iOS 19

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مثل إنستجرام .. واتساب يحصل على تحديث كبير قريبا



يعتزم تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، إصدار تحديث رئيسي كبير بالخدمة، حيث يجلب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يعزز التفاعل والجاذبية البصرية على المنصة.



بشاشة أوسع وتصميم جديد كليا.. هواوي تطرح هاتفا يقلب موازين المنافسة



أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا، عن إطلاق أحدث هاتف قابل للطي Pura X، والذي يتوفر للبيع في الصين ابتداء من اليوم.



تحديثات جديدة قادمة.. قائمة هواتف آيفون المدعومة بإصدار iOS 19



من المتوقع أن تكشف شركة آبل Apple، عن إصدار iOS 19 في مؤتمر مطوري WWDC في يونيو 2025.