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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديثات جديدة قادمة.. قائمة هواتف آيفون المدعومة بإصدار iOS 19

تحديث iOS 19
تحديث iOS 19
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تكشف شركة آبل Apple، عن إصدار iOS 19 في مؤتمر مطوري WWDC في يونيو 2025.

وسيكون إصدار iOS 19، متوافقا مع أي هاتف آيفون قادر على تحديث iOS 18، وسيقدم العديد من التحسينات والميزات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولكن قد يتأخر الوصول الكامل لهذه المميزات حتى عام 2026.

تاريخ الإصدار المتوقع والميزات المحتملة لتحديث iOS 19

من المقرر أن تتوافر النسخة العامة المستقرة من تحديث iOS 19 في صيف 2025، مع الإصدار النهائي الذي سيصل إلى الأجهزة في سبتمبر 2025، بالتزامن مع إطلاق iPhone 17، لذا سيكون التاريخ المحتمل للإصدار النهائي هو 16 سبتمبر 2025.

وقد تشمل التحسينات المستقبلية التي سيجلبها نظام iOS 19، المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، حيث يتوقع أن يكون التركيز الأساسي في iOS 19 على تعزيز القدرات الحالية لهذه التقنية.

وبدلا من إضافة ميزات جديدة جذرية؛ سيركز الإصدار على تحسين الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في التطبيقات المختلفة، وسيكون التحسين الأكبر في Siri مع إضافة قدرات محادثة أكثر تقدما، حيث يتم تدريبها باستخدام نماذج اللغة الكبيرة LLMs التي تستخدمها منصات مثل ChatGPT و Gemini.

ومن المتوقع أن يتم تحديث تطبيق الكاميرا مع تصاميم مستوحاة من VisionOS، مع واجهات شفافة وتجميع الصور والفيديوهات بشكل مختلف بناء على السياق. 

كما قد يشهد التطبيق المزيد من التعديلات، حيث تسعى آبل إلى توحيد التصميمات عبر أنظمتها المختلفة.

ولا يتوقع أن يتم تجميع معظم الميزات الكبيرة في iOS 19، بل سيحصل المستخدمون على تحديثات متتالية مع الإصدارات الفرعية مثل iOS 19.1 و iOS 19.2 التي ستتضمن التحسينات والتطورات المستمرة. 


الأجهزة المتوافقة

بالنسبة للأجهزة التي ستدعم iOS 19، يبدو أن آبل ستتخلى عن دعم بعض الأجهزة الأقدم مثل iPhone XS و iPhone XR، حيث من المتوقع أن يتم استبعادها من قائمة الأجهزة التي ستتلقى التحديثات في عام 2025.

وتتضمن طرازات آيفون التي سيكون iOS 19 متوافقا معها، الأجهزة التالية:

آيفون 16e
آيفون 16
آيفون 16 بلس
آيفون 16 برو
آيفون 16 برو ماكس
آيفون 15
آيفون 15 بلس
آيفون 15 برو
آيفون 15 برو ماكس
آيفون 14
آيفون 14 بلس
آيفون 14 برو
آيفون 14 برو ماكس
آيفون 13
آيفون 13 ميني
آيفون 13 برو
آيفون 13 برو ماكس
آيفون 12
آيفون 12 ميني
آيفون 12 برو
آيفون 12 برو ماكس
آيفون 11
آيفون 11 برو
آيفون 11 برو ماكس
آيفون XS
آيفون XS ماكس
آيفون XR
الجيل الثاني من آيفون SE أو الأجيال الأحدث.

آيفون iOS 19 آبل الذكاء الاصطناعي

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