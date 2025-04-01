لضمان بقائها طازجة.. أفضل طرق حفظ الكعك والبسكويت والبيتي فور

تعد مخبوزات العيد، مثل الكعك والبسكويت والبيتي فور والكوكيز، من الأطعمة التي تحرص العائلات على تحضيرها وتقديمها خلال عيد الفطر، وسواء للضيوف أو أثناء التجمعات العائلية ومشاهدة المسرحيات والأفلام.

أفضل طرق حفظ الكعك والبسكويت والبيتي فور

وبعد الاستمتاع بالكعك والبسكويت، قد تتبقى كميات إضافية ترغب الأمهات في تخزينها بطريقة صحيحة للحفاظ على طراوتها ونكهتها اللذيذة لأطول فترة ممكنة.

ويُفضل عند حفظ الكعك والبسكويت عدم تعريضها للهواء والرطوبة، واختيار العبوات المناسبة لكل نوع، مع حفظها في أماكن جافة وباردة للحفاظ على نكهتها وقوامها اللذيذ.

ووفقًا لموقع Breadfast، هناك أربع طرق مثالية لحفظ وضمان أقصى فترة صلاحية لهذه المخبوزات، وهي:

طريقة حفظ البسكويت

ـ طريقة حفظ البسكويت:

للحفاظ على البسكويت طازجًا ومقرمشًا، يفضل تخزينه في عبوات بلاستيكية أو معدنية محكمة الإغلاق لمنع وصول الهواء إليه، مما قد يجعله رطبًا ويفسده بسرعة. كما يُنصح بوضع أوراق زبدة بين الطبقات للحفاظ على قوامه، وإضافة قطعة خبز في قاع العلبة لامتصاص أي رطوبة زائدة. بهذه الطريقة، يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 6 أشهر في درجة حرارة الغرفة، شرط أن يكون في مكان جاف ومستقر.

طريقة حفظ الكحك

ـ طريقة حفظ الكعك:

يُحفظ الكعك في عبوات كرتونية محكمة الإغلاق لحمايته من الرطوبة، مع وضع مناديل ورقية بين الطبقات لامتصاص أي زيوت زائدة. يُفضل تخزينه في مكان ثابت وآمن لتجنب تكسّره، كما يمكن الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة تصل إلى شهرين دون أن يفقد نكهته أو قوامه.

طريقة حفظ البيتي فور

ـ طريقة حفظ البيتي فور:

بسبب احتوائه على الشوكولاتة والمربى، يحتاج البيتي فور إلى درجة حرارة باردة لمنع تلف المكونات. لذا، يُفضل حفظه في عبوات بلاستيكية شفافة، مع ترتيبه في صفوف منتظمة لتجنب تكسّره، ثم وضعه في الثلاجة لضمان بقائه طازجًا لفترة أطول.

طريقة حفظ الكوكيز

- طريقة حفظ الكوكيز:

يجب حفظ الكوكيز في عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق لحمايته من الرطوبة، مع وضع ورق زبدة بين الصفوف للحفاظ على قوامه وهشاشته. بهذه الطريقة، يمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى أسبوعين دون أن يفقد جودته.