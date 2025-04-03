بعد حرب التصريحات.. آخر صور جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر بحث عبر موقع جوجل بعد وصلة التلقيحات التى دارت على الفيسبوك بينها وبين الفنان أحمد العوضى بعد ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ياسمين عبد العزيز في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.









ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.





وسخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من منشور الفنان أحمد العوضي الذي أعلن من خلاله على حصول مسلسل “فهد البطل” على المركز الأول، وكتبت ياسمين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبويا أبويا الحصان يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا حاضر يا حبيبي متزعلش”.





وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة إلى جمهورها تعليقا على نجاح مسلسها "وتقابل حبيب"، بعد أزمتها مع الفنان أحمد العوضي.





وكتبت عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: “سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن.. إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره .والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة”.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من آخر صور جمعت ما بينهما.