القصة الكاملة لإحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس إلى محكمة الجنايات.



هتك عرض فتاة بالقوة

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.





وتابع أمر الإحالة، أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض مطواة لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب ثم لامس مواطن عفتها، كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.