التفاصيل الكاملة في حريق الزرايب بمنشأة ناصر .. وتحرك عاجل من مدير أمن القاهرة

حريق الزرايب.. اندلع حريق في منطقة زرايب منشأة ناصر بالقاهرة، تحديدًا في مخلفات بلاستيكية كانت مخزنة أعلى سطح أحد العقارات، وقد امتدت النيران إلى "غية حمام" خشبية موجودة أيضًا على السطح، مما زاد من تعقيد الحريق نتيجة لاشتعال الأخشاب والمخلفات البلاستيكية، تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف وملحوظ حتى وصلت إلى السماء، مما أثار حالة من الفزع بين السكان في المنطقة.

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغ بخصوص الحريق، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث حيث جرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

حضرت أيضًا عدد من فرق الحماية المدنية التي عملت على إخماد الحريق والتعامل مع النيران بفعالية، لتجنب تضرر المزيد من العقارات، كما أن الحريق لم يمتد إلى مناطق سكنية أخرى بشكل كبير ومع تقدم التحقيقات، تبين أن الحريق بدأ من المخلفات البلاستيكية على سطح العقار، حيث أدت تلك المخلفات إلى اشتعال النيران بسرعة، مما تسبب في تصاعد الدخان الكثيف.

انتقل إلى موقع الحادث مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، اللواء طارق راشد، لمتابعة الموقف بشكل مباشر وضمان سرعة السيطرة على الحريق.

تجري الآن أجهزة المباحث تحرياتها للوقوف على ملابسات الحريق بشكل كامل.