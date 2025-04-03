المعاينة الأولية تكشف التفاصيل الكاملة في حريق الزرايب بمنشأة ناصر

حريق الزرايب.. كشفت المعاينة الأولية في حريق الزرايب عن اندلاع الحريق في مخلفات بلاستيكية يتم تخزينها أعلى سطح أحد العقارات ويستعمل كمخزن وامتدت النيران الي غية حمام وسطح عقارين آخرين بدون إصابات.

انتقل منذ قليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اللواء طارق راشد إلى موقع حريق زرايب منشأة ناصر بالقاهرة.

حريق الزرايب.. نجحت أجهزة الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح عقار في حي زرايب منشأة ناصر بالقاهرة.

حريق الزرايب

امتدت نيران حريق مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة زرايب منشأة ناصر إلى غية حمام خشبية بسطح العقار وجار السيطرة عليه.

حريق منشأة ناصر

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن الحريق اندلع في مخلفات أعلى سطح عقار وامتد إلى غية حمام ونتيجة للأخشاب والمخلفات ارتفعت الأدخنة بالمنطقة حتى السماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا تضمن ورود بلاغ باندلاع عقار أعلى سطح عقار في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وجار التعامل مع النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



