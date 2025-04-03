قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات ضخمة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة الكسوة جنوب دمشق
وزير الخارجية: مصر تدعم الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية
توفير أسرة العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيرة
لا أصلي فهل يتقبل الله مني الاستغفار والصلاة على النبي؟..الإفتاء ترد
السبت.. بيراميدز يغادر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال
4 قرارات بالأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني
قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة
بعد صورته المثيرة للجدل.. هل جدد محمد صلاح عقده مع ليفربول؟
سماع دوي انفجارات في دمشق بالتزامن مع توغل إسرائيلي داخل الأجواء السورية
هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟..الأزهر للفتوى يوضح
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025 .. رابط رسمي
أسوشيتد برس: ترامب يعتزم إقالة عدد من مسؤولي الأمن القومي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المعاينة الأولية تكشف التفاصيل الكاملة في حريق الزرايب بمنشأة ناصر

حريق الزرايب
حريق الزرايب
أحمد مهدي

حريق الزرايب.. كشفت المعاينة الأولية في حريق الزرايب عن اندلاع الحريق في مخلفات بلاستيكية يتم تخزينها أعلى سطح أحد العقارات ويستعمل كمخزن وامتدت النيران الي غية حمام وسطح عقارين آخرين بدون إصابات.

انتقل منذ قليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اللواء طارق راشد إلى موقع حريق زرايب منشأة ناصر بالقاهرة.

حريق الزرايب.. نجحت أجهزة الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح عقار في حي زرايب منشأة ناصر بالقاهرة.

حريق الزرايب

امتدت نيران حريق مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة زرايب منشأة ناصر إلى غية حمام خشبية بسطح العقار وجار السيطرة عليه.

حريق منشأة ناصر

وأشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن الحريق اندلع في مخلفات أعلى سطح عقار وامتد إلى غية حمام ونتيجة للأخشاب والمخلفات ارتفعت الأدخنة بالمنطقة حتى السماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا تضمن ورود بلاغ باندلاع عقار أعلى سطح عقار في منطقة الزرايب بمنشأة ناصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وجار التعامل مع النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.


 

حريق الزرايب منشأة ناصر حريق منشأة ناصر اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: برامج علاجية لتحسين القراءة والكتابة لطلاب المدارس في إجازة الصيف

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

ترشيحاتنا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرارات ترامب .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

بالصور

أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

ارتفاع الكوليسترول.. خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن دون الحاجة لصالة الرياضة

نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن

الشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مركز شباب
مركز شباب
مركز شباب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرارات ترامب .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

الراقصة دينا تكشف اسرارها

رانيا يوسف مابتعرفش ترقص .. الراقصة دينا تكشف أسرارها |فيديوجراف

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد