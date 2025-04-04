لاعب الزمالك السابق: قرارات رابطة الأندية بالمزاج

قال صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، إن القرارات التي تتخذها رابطة الأندية تكون على "المزاج" بالحب والكراهية، مؤكدًا أن هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم.





وأضاف صالح موسى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك: "النادي الأهلي اتخذ قرارًا لم يكن صحيحًا على الإطلاق بعدم خوض مباراة القمة، ويجب أن تُطبق اللوائح عليه كما تم تطبيقها من قبل على حالات مماثلة".





وواصل صالح موسى، أن نتيجة التعادل السلبي أمام ستيلينبوش الجنوب افريقي في ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، تُعتبر مرضية لممثل مصر وحامل اللقب.

وتابع: النتيجة لم تكن سيئة لأن الزمالك استطاع أن يحصل علي ما أرداه في النهاية".

وأردف: "الزمالك تمكن من إدارة المباراة بشكل جيد مثلما أراد، ولولا التوفيق لخرج فائزًا".

وختم تصريحاته قائلًا: "الزمالك قدم مباراة جيدة خارج ملعبه رغم غياب عبد الله السعيد ومحمود بنتايك، والفريق قادر على الفوز والتأهل في لقاء العودة بالقاهرة".