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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نوع شهير من الجبن يسبب أمراضا قاتلة.. ما هو؟

الجبن
الجبن
نهى هجرس

بين الأغلى والأرخص والعديد من أنواع الجبن المختلفة وفوائدها وسعراتها الحرارية تعد الجبنة الزرقاء «الريكفورد» واحدة من أشهر وأغلى أنواع الجبن التي لها مذاق مميز ومختلف، ويفضلها العديد من الأشخاص.

وقررت هيئة معايير الغذاء في إسكتلندا، إصدار تحذير ضد الجبن الريكفورد وعدم تناولها، بسبب مخاوف من تلوث بعض العبوات الخاصة بها ببكتيريا قاتلة، فتحتوي على بكتيريا الإشركية القولونية «إيكولاي»، والتي قد تتسبب في حدوث الإصابة بتسمم غذائي حاد ومشكلات خطيرة في الكلى.

وبحسب الهيئة، فإن هذه البكتيريا تسبب الإصابة بالمرض، الذي يمكن أن يتطور للوفاة، حيث تتسب في وفاة واحد من كل 20 أصيبوا بها.

الجبن الريكفورد

تحذير من تناول الجبن الريكفورد

بعد بيان هيئة معايير الغذاء في اسكتلندا، والتحذير بشكل شديد من تناول الجبن الزرقاء، فمعظم أنواع الجبن في العالم تُصنع من الحليب الخام، وهو عنصر غذائي تم استخدامه للحفاظ على الأطعمة لمئات أو حتى آلاف السنين، وإنتاج الجبن من الحليب الخام عملية صعبة، والجبن الذي تم التحذير منه كان قد اجتاز الفحوصات العادية دون اكتشاف أي مسببات مرضية باستخدام الاختبارات المعملية، ومع ذلك، فإن طهي الجبن سيزيل أي احتمال للإصابة بالعدوى. 

الجبن الريكفورد
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