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مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك.. الإصابات والمشاركات الدولية تعرقل مفاوضات التجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك.. الإصابات والمشاركات الدولية تعرقل مفاوضات التجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تواجه إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تحديات متزايدة في ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي في صيف عام 2025، في ظل مخاوف من تكرار غيابه عن الفريق بسبب مشاركاته الدولية مع منتخب مصر، وخاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن إدارة النادي لا تنظر فقط إلى الجانب التعاقدي، بل تضع في اعتبارها أيضاً الجوانب الفنية والطبية، خاصةً أن صلاح قد يغيب عن الفريق لما يصل إلى 8 مباريات، موزعة بين 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة في كأس الرابطة، وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حال مشاركته في البطولة المقررة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

ويأتي هذا القلق نتيجة لما حدث في النسخة السابقة من البطولة، حين تعرض صلاح لإصابة أجبرته على الغياب عن عدد من المباريات الهامة، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الفريق. وتزداد أهمية هذا الأمر في ظل الدور المحوري الذي يلعبه صلاح داخل منظومة ليفربول، سواء من الناحية الفنية أو القيادية، حيث يُعد أحد أبرز نجوم العالم في الوقت الراهن.

وبينما تسعى الإدارة للحفاظ على خدمات اللاعب، فإنها تجد نفسها مضطرة للموازنة بين ولائها للنجم المصري واعتبارات الجدوى الفنية والاقتصادية، ما يجعل مستقبل محمد صلاح داخل أسوار "أنفيلد" محاطًا بعدد من التساؤلات في الفترة المقبلة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

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