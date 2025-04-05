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حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
أسماء عبد الحفيظ

كشف الدكتور حسام موافي عن الأشخاص الأكثر عرضة للأصابة بالفشل الكلوي، يعد الفشل الكلوي الحاد من الحالات الصحية التي تهدد الحياة عند تجاهل الأعراض، ولكن ما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة الصحية؟

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد 

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، من خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفشل الكلوي الحاد يرتبط بشكل رئيسي بمشاكل ضغط الدم، كما انه يُعتبر أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

كيف يتم  حدوث الفشل الكلوي الحاد؟

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد 

ولفت الأنتباة الدكتور موافي إلى أن الكلى أعتمادها الأول على ضغط الدم وذلك من أجل القيام بوظائفها الحيوية، وإذا حدث انخفاض حاد في ضغط الدم، فإن الكلى قد تتوقف عن العمل بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي الحاد.

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد 

وأضاف قائلاً إن الشريان المغذي للكلى في الجسم السليم يلاحظ انخفاض طفيف في ضغط الدم، ليقوم بإفراز مادة تساعد على رفع الضغط إلى مستواه الطبيعي، وعندما يحدث خلل في هذا الشريان، فقد يستمر في إفراز هذه المادة بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم داخل الكلى وارتفاع الضغط الكلوي، وهو ما قد يسهم في تدهور وظائف الكلى والإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

أهمية الفحص المستمر لضغط الدم

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد 

ونصح موافي بضرورة الفحص المستمر والانتباه لمستوى ضغط الدم، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو لديهم تاريخ مرضي في العائلة، حيث يُعتبر هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

وارتفاع الضغط الكلوي الكلوي الفشل الكلوي الأشخاص الأكثر عرضة للأصابة بالفشل الكلوي انخفاض ضغط الدم الشريان المغذي للكلى تاريخ مرضي كيف يتم حدوث الفشل الكلوي الحاد أهمية الفحص المستمر لضغط الدم

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حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

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