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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعدما استخدمها ماكرون في مترو الأنفاق.. كل ما تريد معرفته عن "كارت المحفظة"

WALLET CARD
WALLET CARD
أحمد العيسوي

في لحظة رمزية خلال زيارة رسمية، جذب كارت المحفظة الجديد "WALLET CARD" الأنظار بعدما استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولتهما بمحطة عدلي منصور، ضمن محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة. هذا الحدث جعل الكارت يحتل صدارة محركات البحث ومواقع التواصل، حيث تساءل كثيرون عن مزاياه وسر اعتماده كأداة للتنقل الحضري الذكي.

رحلة يومية أسهل وأسرع

بحسب مصدر مسؤول بالشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث، فإن كارت المحفظة يمثل نقلة نوعية في تجربة الركاب اليومية. الكارت مصمم لتقليل الوقت المهدر في شراء التذاكر، إذ يتيح لحامله المرور مباشرة من بوابة التذاكر الإلكترونية دون الحاجة لحساب عدد المحطات أو تحديد الوجهة مسبقًا كما هو الحال مع التذاكر التقليدية.

مرونة عالية في الاستخدام

من أبرز مزايا "WALLET CARD" أنه غير مخصص لشخص بعينه، مما يسمح باستخدامه من قبل أكثر من فرد. كما يتميز الكارت بالحفاظ على رصيد الرحلات بداخله حتى في حال عدم استخدامه لفترة، مما يضمن للمستخدم مرونة أكبر في التنقل دون قلق من فقدان الرصيد.

صديق للبيئة

التحول إلى استخدام كارت المحفظة لا يسهل فقط حركة الركاب، بل يسهم أيضًا في تقليل استهلاك الورق، وبالتالي يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة من خلال تقليص النفايات الناتجة عن التذاكر الورقية اليومية.

سهولة الشراء والشحن

الكارت متاح للشراء من خلال مكاتب بيع التذاكر المنتشرة في محطات الخط الأخضر الثالث، بالإضافة إلى ماكينات البيع الذاتية (TVM). ويمكن شحن الكارت أكثر من مرة، بشرط أن يكون صالحًا للاستخدام، مع حد أقصى للشحن يصل إلى 500 جنيه.

تكلفة مناسبة

يبلغ سعر شراء كارت المحفظة لأول مرة 120 جنيهًا، تتضمن ثمن الكارت نفسه بالإضافة إلى 40 جنيهًا كرصيد ابتدائي، يمكن إعادة شحنه بسهولة حسب الحاجة.
 

خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً

يمثل كارت المحفظة "WALLET CARD" خطوة عملية نحو تطوير منظومة النقل العام في مصر، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو التحديث والاعتماد على الوسائل الذكية في تسهيل حياة المواطنين. وبينما تستمر القاهرة في توسيع شبكات المترو، يبدو أن هذا الكارت سيكون جزءًا أساسيًا من تجربة التنقل في العاصمة، ليس فقط كأداة عملية، بل كرمز لتحول حضاري يليق بمستقبل أكثر استدامة.

كارت المحفظة عبد الفتاح السيسي WALLET CARD الخط الثالث محركات البحث

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