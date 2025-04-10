ظهور نادر لوالد ياسمين عبد العزيز مع رشدي أباظة ونجاة الصغيرة

شارك الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فيديو نادر لوالدهما خلال مشاركته في فيلم "ابنتي العزيزة شكرًا"، إنتاج عام 1971.





وعلق وائل على الفيديو قائلًا: "بافتح لقيت أبويا الله يرحمه في فيلم ابنتي العزيزة".

الفيلم من بطولة رشدي أباظة، نجاة الصغيرة، عمر خورشيد، وزوزو شكيب، ومن إخراج حلمي رفلة، وتدور احداث الفيلم حول أب يعارض علاقة ابنته الشابة بموسيقي شاب، خوفًا عليها من المستقبل، يتصاعد الصراع بين الحب والسلطة، لكنه يدرك في النهاية أن سعادتها أهم من مخاوفه، ويبدأ في تقبّل اختياراتها.

يُذكر أن والد ياسمين عبدالعزيز رحل عن عالمنا في شهر يناير الماضي 2025.