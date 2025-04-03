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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق ياسمين عبد العزيز يسخر من العوضي: كفاية ظيطة وظمبليطة

شقيق ياسمين عبد العزيز
شقيق ياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر

وجه الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز رسالة ساخرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن مفهوم المنافسة في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه يفضل التركيز على تطوير نفسه بدلًا من الانشغال بالمنافسين.
 


 

وأضاف وائل عبدالعزيز عبر فيس بوك: “اقرب منافسين؟!، انا افهم أن الواحد ينافس نفسه يطور من نفسه يشتغل على نفسه يحاسب نفسه كنت فين وبقيت فين وهبقي فين، لكن اشغل نفسي بأقرب منافسين دي مستحيل يبقي في تطور في أي شيء”.

وتابع: “السباح إلى بينزل عشان يكسب لو بص جنبه مستحيل يكسب السباق إلا بالضرب المنافس تحت الحزام،. وعجبي وكفاية ظيطه وظمبليطه بقي عشان انتوا خادتوا اكبر من حجمكم عندي”.

يذكر أن الازمة بين أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبدالعزيز تصاعدت عقب اعلان منصة واتش ات عن ترتيب المسلسلات بعد انتهاء شهر رمضان وهو ما ادخل الثنائي في مشكلة حول من المركز الاول.


 

وائل عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي مسلسل فهد البطل اخبار الفن

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