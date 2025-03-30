الحلقة الجاية هقلع الكعب.. ياسمين عبد العزيز تروج لأحداث وتقابل حبيب

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلها “وتقابل حبيب”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "أنا مشيت الحلقات كلها شيك بس الحلقة الجاية؟ هقلع الكعب".

مواعيد مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز

ويعرض مسلسل “وتقابل حبيب”، عبر قناة DMC«تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا".

كما يعرض أيضًا خلال قنوات "ON"، بجانب منصة “WATCH IT”.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.