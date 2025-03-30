مي عمر تعلن عملها مع مخرج جديد في رمضان 2026

أعلنت الفنانة مي عمر عن عملها الدرامي لـ رمضان 2026 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مي عمر :"الحمد لله مسلسل إش إش يتصدر عدد مشاهدات شاهد في مصر و الوطن العربي وبقية دول العالم طوال شهر رمضان بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرا إم بي سي مصر و إم بي سي دراما ، وشبكه قنوات إم بي سي و شكرا شاهد ،

شكرا أ/محمد عبد المتعال و أ/ محمد مصطفي و أ/ طارق الابراهيم و أ/ أيه مدحت و د. وليد مصطفي و أ/ حسن العسيري علي الدعم الدائم و الاهتمام طوال الوقت ، أستاذ محمد مصطفي شكرا علي الأفكار الجامدة اللي كلها كانت في محلها يا عبقري

شكرا الجمهور المصري و العربي العظيم

شكرا صناع و ممثلين مسلسل إش إش".

انتظروا قريبا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦ و بوعد الجمهور إن إشاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش و نعمه الأفوكاتو و لؤلؤ مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا و متأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة.

وأكملت: شكر خاص للداعم الأساسي و الأب الروحي أ/ محمد سامي ❤️🙏 ، شكرا علي مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله و بيهتم بيه ، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني و أكتر حاجه إتعلمتها منك و اللي دايما بتقولها “أقفلي ودنك و إنجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد ،وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح ”.

أبطال مسلسل " إش إش "

جدير بالذكر أنه يشارك فى بطولة مسلسل " إش إش " كلًا من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي، من تأليف وإخراج محمد سامي.



مسلسل إش إش الحلقة الأخيرة

يترقب العديد من الجمهور عرض الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل «إش إش»، والمقرر بثها غدا الأحد 30 مارس 2025.

يُعرض مسلسل إش إش يوميًا على MBC مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع إعادة على MBC مصر2 في الساعة 1:00 صباحًا، كما يعرض على MBC دراما في الساعة 9:00 مساءً، مع إعادة في الساعة 9:25 مساءً.

موعد عرض مسلسل إش إش الحلقة 30 على شاهد

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جميع الحلقات حصريًا عبر منصة «شاهد»، حيث ستتوفر الحلقة 30 والأخيرة اليوم السبت 29 مارس الساعة 12 منتصف الليل.

ابطال مسلسل إش إش الحلقة 30

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وإيهاب فهمي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.