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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوفان جينيك أفضل ممثل بمهرجان الجونة عن دوره في فيلم بعد ثلاثة أسابيع

الممثل جوفان جينيك
الممثل جوفان جينيك
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

حصد الممثل جوفان جينيك، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، عن دوره في فيلم بعد ثلاثة أسابيع  | 3 WEEKS AFTER للمخرج ميروسلاف تيرزيتش ومن إنتاج سنيزانا فان هولينجن، برانسيلاف تريفونوفيك | صربيا، بلغاريا، إيطاليا، كرواتيا، لوكسمبورج.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، ترأستها المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وتكونت اللجنة من الممثلة المصرية ناهد السباعي، المؤلف الموسيقي المصري خالد حماد، المخرج العراقي شوكت أمين كوركي، المخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: سيني جونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية )مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والعالمية. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية )جائزة نجمة الجونة، والشهادات( المقدمة إلى الفائزين في المسابقات والأقسام التنافسية. كما يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: “سينما من أجل الإنسانية.” يواصل المهرجان في دورته التاسعة تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان أفلامًا أيقونية من الماضي والتي لا تزال محبوبة من قبل عشاق السينما.

ويستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: الاتحاد الدولي للنقاد) فيبريسي( الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية )نيتباك( التي تمنح جائزتها لأحسن فيلم آسيوي.

يقدم المهرجان الدورة التاسعة من سيني جونة، وهي فعالية مخصصة لصناعة السينما تهدف إلى دعم وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم في الحصول على الدعم المالي والفني من خبراء الصناعة على المستويين العربي والدولي.

تتكون سيني جونة من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، والبرنامج المستحدث بهذه الدورة سيني جونة مسلسلات.

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