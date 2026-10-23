فرنسا تستعد لاضطرابات محتملة.. إغلاق متاحف ومتاجر كبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت متاحف ومؤسسات ثقافية ومتاجر فاخرة في فرنسا إغلاق أبوابها بالكامل أو تقليص ساعات عملها غدًا، السبت، تحسبا للمظاهرات المرتقبة في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والاضطرابات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تشمل المؤسسات التي قررت الإغلاق أو تقليص نشاطها متاجر «كارتييه» و«لويس فويتون»، إلى جانب المكتبة الوطنية الفرنسية وفروعها، وقصر فرساي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية استعدادًا للتحركات الاحتجاجية المتوقعة، وسط ترقب لما قد تسفر عنه المظاهرات من تطورات أمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع.