شقيق ياسمين عبد العزيز لكريم فهمي: في رجالة لما تحب تصغر الست

حرص وائل شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على مزاح الفنان كريم فهمي من خلال صورة من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، حيث ظهر الأخير مع طفلة صغيرة بفستان أبيض والتي قارنها بشقيقته ياسمين عبدالعزيز بشخصية ليل التى تجسدها ضمن أحداث الحلقة.





ونشر وائل عبدالعزيز صورة لكريم فهمي وطفلة صغيرة بالفستان، عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك، وعلق قائلًا: "في رجالة لما تحب تصغر الست إلى معاه.. ليل بعد ما اتجوزت".

مواعيد مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز



ويعرض مسلسل “وتقابل حبيب”، عبر قناة DMC«تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا".

كما يعرض أيضًا خلال قنوات "ON"، بجانب منصة “WATCH IT”.





أبطال مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز رمضان 2025

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.