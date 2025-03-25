ياسمين عبد العزيز تعلق أحداث مسلسلها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشوراً جديد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ياسمين :"عرفنا ليل هتجيب حقها إزاي حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا".

وكان قد حرص الفنان صلاح عبد الله على وصف شخصيته وشخصيتي أنوشكا ونيكول سابا، في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الجاري، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، صورة تجمعه بالفنانتين، وعلق عليها قائلًا: "مثلث الشيطان"، إذ وصف شخصياتهم في المسلسل بطريقة كوميدية، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور الفنان.

فيما حرص وائل، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على دعمها بعد مشاركتها في «وتقابل حبيب»، إذ قدمت حلقة جديدة أصعب من السابقة بسبب طريقة تعامل الفنانة أنوشكا معها، التي حبستها.

وشارك وائل عبد العزيز صورة له وهو في مكان يشبه السجن، عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، وعلق قائلًا: "ياما في الحبس مظاليم.. تعالي في ريح أخوكي.. حد يكلم مرتضى يا جدعان.. انت فين يا ضاضا".

أحداث الحلقة 24

فارس يسابق الزمن لإنقاذ ليل

شهدت الحلقة أيضًا تحرك فارس (كريم فهمي) لمحاولة إنقاذ ليل من التهمة الملفقة لها بسرقة خاتم الماس من أحلام الصفدي.

وتوجه فارس إلى قسم الشرطة وأكد لرئيس المباحث ثقته في براءة ليل، لكنه لم يتمكن من منع احتجازها.

ومع تصاعد الأحداث، بدأ فارس في البحث عن أدلة تبرئتها، حيث التقى بشخص لديه معرفة جيدة بأحلام الصفدي، ما فتح باب الأمل لانفراجة في أزمتها.

مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”

يعرض المسلسل يوميًا طوال شهر رمضان 2025، عبر القنوات والمنصات التالية:

• قناة DMC: الساعة 8:30 مساءً، الإعادة 2:45 صباحًا و1:30 مساءً.

• قناة DMC دراما: الساعة 6:00 مساءً، الإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا.

• منصة Watch It: الساعة 6:00 مساءً.