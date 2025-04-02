ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جدلًا واسعًا بعد سخريتها من منشور الفنان أحمد العوضي، الذي أعلن فيه عن تصدّر مسلسله "فهد البطل ". قائمة الأعلى مشاهدة.





ونشرت ياسمين تعليقًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “أبويا أبويا الحصان يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا أنا رقم واحد يا أبويا حاضر يا حبيبي متزعلش”، وهو ما اعتبره البعض ردًا ساخرًا على احتفال العوضي بنجاح العمل.

وكان احتفل الفنان أحمد العوضي بتصدر مسلسله “فهد البطل” قائمة الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان على منصة "واتش إت"، متفوقًا على عدد من الأعمال الدرامية البارزة.



ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة تُظهر المسلسلات العشرة الأعلى مشاهدة عالميًا على المنصة، حيث جاء “فهد البطل” في المركز الأول، يليه مسلسل “وتقابل حبيب” للفنانة ياسمين عبدالعزيز في المركز الثاني، بينما احتل مسلسل “حكيم باشا” للفنان مصطفى شعبان المركز الثالث.